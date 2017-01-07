Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 8 bin 399 kamu görevlisi ihraç edildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 687, Adalet Bakanlığı'ndan bin 699, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 168 personel ihraç edildi. 631 akademisyen de kamudan çıkarıldı.

OHAL kapsamında dün 3 yeni KHK yayımlandı. Yayımlanan 679 sayılı kapsamında, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen kamu görevlilerinin ihraçları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 personel ihraç edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 168 olmak üzere toplamda 763 personel TSK'dan ihraç edildi. Çeşitli üniversitelerden 631 akademisyenin de kamudan çıkarıldı.

Üniforma ile emir zorunluluğu kalktı

681 sayılı KHK'yla TSK İç Hizmet Kanunu'nda yer alan jandarma, sahil güvenlik, astsubay hazırlama okulları, askeri hastaneler ile ilgili hükümler kaldırıldı. KHK'yla emrin üniforma ile verilmesi zorunluluğu kaldırılırken, sivil amirlerin emirlerine de yerine getirilme zorunluluğu getirildi. KHK'yla zırhlı ambulansların Taşıt Kanunu hükümlerinden muaf tutulması sağlandı.

KHK'yla subayların sınıflarının tespit edilmesi ve subayların yeniden sınıflandırılmasına ilişkin yetki Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak Milli Savunma Bakanlığı'na verildi.

Subay terfisi kurmay başkandan bakana geçti

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanı'nın lüzum göstermesine gerek olmadan, doğrudan Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile yapılacak. Asteğmen ve albay rütbeleri arasındaki terfiler ise ilgili kuvvet komutanlığının kurmay başkanlığından alınarak, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'na verildi.

Kuvvet komutanının atanması Genelkurmay Başkanı'nın etkisi kalmadı

TSK'da general amiral kadrolarının saptanması, kontenjanın dağılımı, general ve amirallerin rütbe beklemeleri, kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılması, yurtdışı izni verilmesi gibi hükümler Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na verildi.

Kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzasının bulunacağı müşterek kararla atanacak. Mevcut kanunda, kuvvet komutanlarının Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı kararname ile atanması öngörülüyordu. Böylece, kuvvet komutanlarının atanmasında Genelkurmay Başkanı'nın etkisi kalmamış oldu.

4 yıldan sonra göreve devam etme kolaylaştı

KHK'yla 4 yıllık orgenerallik süresini doldurmasına karşın, yaş haddini doldurmadığı takdirde göreve devam etmesinde lüzum görülen orgeneral ve oramirallerin sayısının 3'ü bulabileceği hükmü getirildi. Mevcut kanunda bu sayı yalnızca 1'di. Bu işlem Genelkurmay Başkanı'nın teklifine gerek kalmadan yapılabilecek. TSK Personel Kanunu'nda jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarına atıf yapılan hükümler kaldırıldı.

İstifa zorlaştırıldı

Subay ve astsubayların nasıplarından itibaren 10 yıllık hizmet sürelerini doldurmadan istifa edemeyeceklerine ilişkin hüküm zorlaştırıldı. KHK'yla, 15 yılını doldurmayan subay ve astsubaylar istifa edemeyecek. Yükümlülük süreleri 20 yılı aşamayacak. General ve amirallerin atamalarında Genelkurmay Başkanı'nın teklifi yerine görüşü alınacak.

Yurda dön çağrısı

* Öte yandan, TCK'da düzenlenen anayasal düzenle ilgili suçlardan hakkında soruşturma ve dava olanların, yurt dışında oldukları savcılıklar öğrendiğinde bir ay içinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, Resmi Gazete'de yurda dön çağırısı yapacak. 3 Ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlığı kaybettirilebilecek.

83 dernek kapatıldı

* 679 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine ve milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 83 derneğin faaliyetine son verildi. Derneklerin her türlü mal varlığı, alacak ve hakları Hazine'ye devredildi.

* Bir önceki KHK kapsamında kapatılan 7 derneğin de tekrar açılmasına izin verildi.

* Bir önceki KHK ile kapatılan 11 gazeteye de yineden açılma hakkı getirildi.

* Bir önceki KHK ile görevinden ihraç edilen 10'u polis 277 kamu personeli tekrar görevine iade edildi.

TSK'ya iki iade

* 679 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha önce ihraç edilen Tabip Yarbay Ahmet Turan Ilıca ve Hava Sözleşmeli Er Abdurrahman Diker de görevine iade edildi.

60 eski emniyet mensubunun rütbeleri alındı

* Emniyet Genel Müdürlüğü'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 60 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.

Taban puan kaldırıldı

* Hakim ve savcılık sınavlarında taban puan kaldırıldı. Belirlenen yüzde içinde yer alanlar mülakata çağrılacak.

* İlkokul mezunlarına uzman erbaş ve çavuş olma hakkı tanındı.

* Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programları bir gün durdurulabilecek. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

Yargıtay'da yargılanacaklar

* 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yargılanacak.

Özel güvenlik düzenlemesi

* KHK'yla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, mülki idare amirlerine, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde denetleme yetkisi verildi. KHK'yla kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğnuda ülke geneli olarak tanımlandı. KHK'da özel güvenlik görevlilerinin silah bulunduramayacağı yerlere ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilmezken, silah bulundurma yetkisine sahip özel güvenlik görevlilerinin silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacakları hükmü KHK'da yeniden yer aldı.

Milli Piyango'nun lisans ve devir hakkı 49 yıllığına Varlık Fonu'na devrediliyor.

Polise yazılı emir ile kayıp çocuklar için dinleme yetkisi

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa "Kayıp çocukların araştırılması" başlıklı madde eklendi. Maddeye göre polis, kaybolan çocukların bulunması amacıyla, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilecek. Ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilecek. Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulacak. Mahkeme kararını en geç 24 saat içinde verecek.

Adli görev kapsamında internet abonelerinin kimlik bilgilerine erişebilecek

Polisin adli görev ve yetkilerini düzenleyen maddede de ekleme yapıldı. Buna göre polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olacak. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri polisin bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirecek.

İnternet abonelerine istihbari izleme yetkisi

Polise istihbari dinleme ve izleme yetkisi veren kanunun ek 7. maddesine "sanal ortam"da eklendi. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Daire Başkanı'nın veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının talimatıyla internet bağlantı adresiyle internet kaynakları arasındaki her türlü veri trafiği ile iletilen veriler, bilişim suçlarıyla ilgili daire başkanlığı görevlilerince izlenebilecek.

FETÖ firarilerine kötü haber: Mallarına el konulacak

CMK'nın kaçağın tanımını düzenleyen madde değiştirildi. Buna göre soruşturma sırasında bulunamayan şüpheliler hakkında usulüne göre ilanen tebliğ yapıldıktan sonra "kaçak" olduklarına karar verilebilecek. Kaçak sanıkların Türkiye'deki her tür mallarına zorlama amaçlı el konulmasını düzenleyen madde de değiştirildi. Maddedeki "kaçak sanığın" ibaresi, "kaçağın" şeklinde değiştirildi. Böylece soruşturma sırasında kaçak sayılan şüphelilerin Türkiye'deki mal varlıklarına da el konulabilecek. Düzenleme, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olan şüpheliler hakkında da uygulanabilecek.

Vali ve kaymakamlar bulundukları illerde yargılanacak

Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine ait olacak. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılacak. Eski düzenlemeye göre vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma ve kovuşturma bulundukları ile en yakın il Cumhuriyet başsavcısı veya mahkemesi tarafından yapılıyordu.

Askeri hakimler sivil yargıda yargılanacak

Askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, askeri hakimin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ile aynı yer ağır ceza mahkemesi tarafından yapılacak