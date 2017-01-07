Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pegasus'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın iç ve dış hatlarda planlanan 192 tarifeli seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm misafirlerimizin uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitemiz 'flypgs.com' üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız." denildi.