Resmi Gazete'de yayımlan KHK ile Batman'da görev yapan 36 emniyet görevlisi ve 27 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ihraç edildi. İhraç edilen personel sayısı ve kurumları şöyle; Batman idare mahkemesi 1, Batman adliyesi 4, SGK il müdürlüğü 5, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 15, belediye 1 ve sağlık il müdürlüğünde 1 tabip ve 36 polis memuru.
KHK ile 63 kişi kamudan ihraç edildi
07.01.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679 nolu yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Batman'da 63 memur ihraç edildi.
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435936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435936.aspx
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