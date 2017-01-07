Resmi Gazete'de yayımlan KHK ile Batman'da görev yapan 36 emniyet görevlisi ve 27 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ihraç edildi. İhraç edilen personel sayısı ve kurumları şöyle; Batman idare mahkemesi 1, Batman adliyesi 4, SGK il müdürlüğü 5, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 15, belediye 1 ve sağlık il müdürlüğünde 1 tabip ve 36 polis memuru.