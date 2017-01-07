Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlan KHK ile Batman'da görev yapan 36 emniyet görevlisi ve 27 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ihraç edildi. İhraç edilen personel sayısı ve kurumları şöyle; Batman idare mahkemesi 1, Batman adliyesi 4, SGK il müdürlüğü 5, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 15, belediye 1 ve sağlık il müdürlüğünde 1 tabip ve 36 polis memuru.