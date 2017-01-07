Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesindeki bombalı terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 adliye çalışanı da bulunurken, personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor. İzmir'de polis, adliyede meydana gelen ve bir trafik polisi ve bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırının ardından soruşturmayı genişletti. Olayla ilgili her şey titizlikle incelenirken, 5 adliye çalışanı da gözaltına alındı. Personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. 5 adliye personelinin gözaltına alınan 18 kişi arasında olduğu belirtildi. Personele teröristlere yardım edip etmediği de sorulurken, şahısların işlemleri devam ediyor.