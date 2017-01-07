Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Suriye’deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
07.01.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani,
435966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435966.aspx
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