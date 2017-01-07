Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silopi ilçesinde güvenlik güçleri, terör örgütü mensupları tarafından araziye gömüldüğü değerlendiren çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Silopi ilçesi kırsalında alınan istihbarat neticesinde 6 Ocak’ta terör örgütüne ait araziye gömülü olduğu değerlendiren çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 5 anti tank mühimmatı, 6 tnt maddesi, 1 el yapımı patlayıcı, 11 roket başlıklı el yapımı patlayıcı, 1 kaleşnikof silah, 6 şarjör, 1 termal dürbün ve çok sayıda patlayıcı düzeneği ve ateşleme elektronik devrelerin ele geçirildiği bildirildi.