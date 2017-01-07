Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı İbadi ile yaptığı görüşmede, geçen yıl ilişkilerin gerilmesine neden olan Başika Kampı konusu ele alındı.

Ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı denildi.