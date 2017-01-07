Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı İbadi ile yaptığı görüşmede, geçen yıl ilişkilerin gerilmesine neden olan Başika Kampı konusu ele alındı.

Ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı denildi.