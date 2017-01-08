Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yle yaptığı telefon görüşmesiyle verilen mesajın ardından Başbakan Binali Yıldırım dün Irak’a gitti. Irak Başbakan İbadi ile görüşen Başbakan Yıldırım, Başika konusunu dostane çözüleceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, Sincar’ın teröristlerden temizleneceğini de vurguladı. Başbakanlık Sarayı’nda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “(Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız ‘PKK’nın Irak toprakları üzerinden Türkiye’ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz’ şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor” dedi. Yıldırım, “Irak’ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak’ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz” diye konuştu. Yıldırım, Başika’daki Türk askeri varlığıyla ilgili olarak “Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ’tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız” dedi.

Sincar’daki PKK unsurlarıyla ilgili olarak Yıldırım şunları kaydetti: Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı iş birliğini sürdüreceğiz.

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride ise şu ifadelere yer verildi: “İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti. İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.”

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Yıldırım’ın Irak’taki ikinci durağı bugün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi olacak. Erbil’de, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile yapılacak görüşmelerde de, Türkiye’nin bölgeye verdiği önemin altı çizilecek. Bu kapsamda, peşmergelerin eğitiminden bölgenin ihtiyaçlarına kadar konuların ele alınması öngörülüyor. Yıldırım’ın ziyareti sırasında, Türkmenlerin durumu da gündemde olacak. Musul operasyonundan etkilenen Türkmenler, başta Telafer ve Kerkük olmak üzere çeşitli noktalarda da güvenlik tehdidi altında yaşama mücadelesi veriyor. Bu konudaki hassasiyet muhataplara iletilecek. Ziyarette, sığınmacıların durumu, değerlendirilecek bir başka başlık olacak. Türkiye’ye gelenlerin yanı sıra, Musul’daki operasyondan kaçan çok sayıda kişi çevre bölgelere sığınmıştı. Türkiye de, bu bölgelerde çadır kentler oluşturulması başta olmak üzere, her türlü yardımı gönderiyor. Türkiye’de de 300 bini aşkın Iraklı sığınmacı bulunuyor. Onların durumu ziyarette konuşulacak.