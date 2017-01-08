Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

AK Parti genel merkezinde Binali Yıldırım’ın bir grup AK Parti milletvekili ile yaptığı görüşmenin ana başlığını pazartesi günü başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleri oldu. Milletvekillerinin teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine yönelik görüşlerini dinleyen Yıldırım, AK Parti’ye yönelik fire iddialarının doğru olmadığını, 316 imza ile verilen teklife AK Parti’den 316 kabul oyu çıkacağından emin olduğunu kaydetti. Bazı milletvekilleri, “MHP, Meclis’te açık oy kullanırsa, biz de birlikte hareket edebiliriz. Hem de fire tartışmalarını bitirmiş oluruz” dedi. Ancak Yıldırım, anayasa değişikliklerinin gizli oyla yapıldığını hatırlatarak, açık oy kullanılmasına gerek olmadığını söyledi. Söz alan milletvekillerinin tamamı da AK Parti’de fire olmayacağı güvencesini verdi. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise MHP yönetiminin desteğine rağmen, referandumda MHP tabanının değişiklik teklifine oy vermeyeceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Başbakanın ise bu endişelere karşılık, referandum kampanyası sırasında sadece AK Parti tabanına yönelik değil, MHP ve diğer partilerin tabanlarına yönelik de bir çalışma yapılacağını söylediği öğrenildi. Yıldırım, tüm toplum kesimlerinin desteğini almak için kampanya yürüteceklerini, referandumda izlenecek starteji konusunda milletvekilleri ile yeniden bir araya geleceğini söyledi.