Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Düzenlemeye göre; kamu kurum ve kuruluşlarında işçiler de dâhil olmak üzere görev yapan personel, TBMM kararıyla TSK personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilecek. Söz konusu personele 30 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenecek. Verilecek tazminat 2 bin 881 liraya kadar çıkabilecek. Ödenecek tazminat tutarı, tazminatın hangi durumlarda kesileceği ve nasıl ödeneceği gibi usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilecek. Bu kişilere Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmeyecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında katkı sağladığı harekâtlar kapsamında birçok bölgede Mehmetçik görev yapıyor. Bu bölgeler arasında Afganistan (BM Afganistan Yardım Misyonu) , Kosova (NATO Kosova Gücü), Bosna-Hersek (AB ALTHEA Harekâtı), Lübnan (BM Lübnan Geçici Kuvveti) gibi ülkeler bulunuyor.