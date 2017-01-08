Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Resmî Gazete'de önceki gün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Türk Vatandaşlığı Kanunun "vatandaşlıktan çıkarma" maddesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, yasama organına karşı suç, hükûmete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt kurmak ve silah sağlamak" suçlarını işleyenlerle ilgili yeni bir adım atılıyor. KHK’ya göre, söz konusu suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması sebebiyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek. Bakanlıkça Resmî Gazete'de yapılan "yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri hâlinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilecek.

KHK’daki yeni düzenleme ile kaçak durumundaki FETÖ’cüler başta olmak üzere, diğer terör örgütlerine mensup çok sayıda kişinin de Türk vatandaşlığından çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, firari FETÖ’cülerin Türk vatandaşlığından çıkarılacağı mesajını vererek, “Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar” demişti.