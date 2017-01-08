Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Kapalı Cezaevi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Gümüşhane Cezaevinde tutuklu bulunan polis memuru A.A.(36), kendini asarak intihara kalkıştı. Kurtarılan A.A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.