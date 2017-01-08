Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Barosu, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın çocukları için yardım kampanyası başlattı. Barodan yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı sonrası olağanüstü toplanan İzmir Barosu Yönetim Kurulu, Sekin ve Can'ın çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere destek kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Baro Başkanı Aydın Özcan, adliyelerde görev yapan hakim, savcı, polis ve memurların çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamıyla bakıldığında yaşadığımız hain saldırı bizlere de yapılmıştır. Saldırının hemen akabinde, daha fazla can kaybı yaşanmasını hayatı pahasına önleyen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye personelimiz Musa Can için ne yapabilirizi konuşmak üzere gerçekleştirdiğimiz olağanüstü toplantı sonrasında, çocuklarının eğitim hayatlarında kullanılmak üzere meslektaşlarımız arasında bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Bu kararı da vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Tüm meslektaşlarımızı bu kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Bağışta bulunmak isteyenler gerekli hesap bilgilerine internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler."