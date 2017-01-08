Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve başka illere tayin olan 45 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar kapsamında 16 polis gözaltına alınırken, yakalama kararı bulunan polisler hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.