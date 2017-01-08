Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 14.10'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı aktarılan açıklamada, "Yerel Deniz Trafik Rehberinin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olmadığımızdan dolayı ancak genel anonslar yapılabilmektedir." denildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
08.01.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Etiketler : istanbul boğazı,
436191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436191.aspx
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