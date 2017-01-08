Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Malta Dışişleri Bakanı Vella'nın talebiyle gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen "9. Büyükelçiler Konferansı"na katılması öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a uçuşu iptal edilen Vella, görüşmede, elinde olmayan nedenlerden dolayı konferansa iştirak edemeyecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vella, Bakan Çavuşoğlu'na, konferansın başarıyla yapılması dileklerini iletti.