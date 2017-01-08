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PKK'nın korkulu rüyası!
PKK'nın korkulu rüyası!
08.01.2017 - 21:51 |
Son Güncelleme:
08.01.2017 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terörle mücadele zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler :
pkk,türk askeri,
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A+
436233
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436233.aspx
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