İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Kazım Abanoz rahatsızlanması üzerine Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kazım Abanoz bugün hayatını kaybetti. Kazım Abanoz yarın Gölcük'te toprağa verilecek.
İstanbul eski Emniyet Müdürü Abanoz hayatını kaybetti
08.01.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde tedavi gördüğü hayatını kaybetti. Kazım Abanoz'un yarın Gölcük'te toprağa verileceği belirtildi.
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