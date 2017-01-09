Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan aranan HDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.