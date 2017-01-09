Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan aranan HDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
Van'da terör operasyonu
09.01.2017 - 09:57 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör operasyonunda HDP Başkale İlçe Başkanı ile bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : van,terör operasyonu,
436330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436330.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER