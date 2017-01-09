Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin vefatının ardından ailesi ve İran halkına başsağlığı diledi.Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Rafsancani'nin ölümünü üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve İran halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.