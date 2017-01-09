Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Diyanette 1 müezzin kayyım, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 1, Halk Sağlığı Müdürlüğünde 1 sağlık memuru, Kamu Hastanaleri Birliği Genel Sekreterliğinde 1 VHKİ, 1 doktor, Gümüşhane Üniversitesinden 1 Fakülte Sekreteri ve 1 Daire Başkanı, Kredi Yurtlar Kurumundan 1 Yurt Yönetimi Memuru ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden 1 tekniker ihraç edildi.

KHK ile Gümüşhane’de 1 başkomiser, 2 komiser yardımcısı ve 6 polis memurunun ihraç edildiğini, ayrıca 1 emniyet amiri, 1 komiser ve 2 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.