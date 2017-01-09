Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın PKK/KCK operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından her iki ilçe belediyesine de kayyum atandı. Vali Vekili Cengizhan Yılmaz atamalarla ilgili verdiği bilgide, Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesine kayyum olarak Kaymakam Ömer Çimşit'in, Bozova Belediyesine ise Zekeriya Göker'in atandığını belirtti. Atamalar sonrası belediyelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Şanlıurfa'da 2 belediyeye kayyum atandı
09.01.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Bozova İlçe Belediyelerine kayyum atandı.
Etiketler : Viranşehir Belediyesi,
436357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436357.aspx
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