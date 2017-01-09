Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalardan 120’si tamamlandı. Soruşturmalar kapsamında örgütün isimlendirilmesi, terminolojisi, yapısı, işleyişi, hiyerarjisi, şahısların örgüte kazandırılması ve eğitilmesi, yerel ve ulusal bağlantısı, diğer terör örgütleriyle bağlantısı, mali durumu, finansal kaynakları, darbe teşebbüsü ve örgüt arasındaki bağlantı konularında geniş bilgiler yer alan 120 iddianame hazırlandı. İddianameler ilgili Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilerek yargılama sürecine başlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmalarla ilgili iddianamelerin kısa sürede hazırlanarak mahkemelerine gönderileceği bilgisine ulaşıldı.