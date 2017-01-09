Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yüksekova ilçesinde 2 Ocak'ta duyarlı vatandaşların ihbarlarına istinaden "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca Şemdinli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta gerçekleştirilen yol kontrollerinde de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.