Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminde AKOM'un işgali sırasında küfredip halkın üzerine ateş eden Yüzbaşı Ramazan Derviş'in silahından çıkan kurşunla yaralanan Ramazan Çakır, haini sesli güvenlik kamera kaydından teşhis etti.

YARALIYA YARDIM EDERKEN...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AKOM'u işgal edenler hakkındaki iddianamede, yaralıların ifadeleri de yer aldı. Müştekilerden Ramazan Çakır, bir komutanın "Gelin buraya o... çocukları" diyerek 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Yanında göğsünden vurulan birine yardım ederken kendisinin de yaralandığını anlatan Çakır, "Bu yüzbaşıyı görsem tanıyamam ancak sesini asla unutmam" dedi. Çakır, Terörle Mücadele Şubesi'nde 30 Kasım'daki teşhiste ise sesli ve görüntülü kamera kayıtlarından ateş açan rütbelinin Ramazan Derviş olduğunu teşhis etti.

10 BİN KİŞİLİK YEMEK İSTEMİŞ

Aynı rütbeliyi Emniyet'te teşhis eden bir diğer müşteki de Lojistik Destek Merkezi'nde görevli aşçı Bilal Uzcan... Uzcan, 10 bin kişilik yemek yapmaları için yarbay rütbesindeki darbecinin emir verdiğini, bu kadar malzeme olmadığını söyleyince de "Döner pilav yapın" dediğini anlattı. Uzcan, yarbayın başlarına bir üsteğmen ve er diktiğini ancak halk toplanmaya başlayınca bu askerlerin ayrıldığını aktardı. AKOM'da hain darbecilerin kurşunlarıyla yaralanan diğer müştekiler de şu şekilde ifade verdi:

Hacı Demirci: AKOM'a arka kısımdan içeri girdik. Rütbeli bir asker, "Yaklaşmayın, yoksa ateş ederim" dedi. Biz "Halka nasıl silah sıkarsınız, bu vatan bizimdir, kışlalarınıza gidin" diye telkinde bulunduk. Aynı asker üzerimize ateş etti.

KALBİNDE G3 MERMİSİYLE YAŞIYOR

Musa İlhan: AKOM önünde ve çatıda silahlı askerler vardı. Şort, terlik ve tişörtlü halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş ettiler. Hâlâ kalbimin altında G3 mermi çekirdeği var. Doktorlar 'Alınması riskli olur' dedi.



Mustafa Ertaş: AKOM'a 10 metre kala bina önündeki iki asker ateş açtı. Yaram diğerlerine göre hafif olduğu için AKOM önünde beklemeye devam ettim. Beni vuran ve ülkemize bunu yaşatan askerlerden davacı ve şikâyetçiyim.