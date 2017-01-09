Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen komiser yardımcısı S.F.A., polis memurları C.B., L.E., Z.B. ve Y.A. gözaltına alındı.

5 GÜN SORGULANDILAR

Evlerinde aramalarda yapılan polisler, emniyette 5 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda komiser yardımcısı S.F.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen C.B., L.E., Z.B. ve Y. A. adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.