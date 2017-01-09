Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Geçen yıl kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldiğini bildiren Özlü, arındırılmamış endekste artışın yüzde 4,6 olarak gerçekleştiğini belirtti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttığını kaydeden Özlü, "Sanayi üretiminde ekim ayında başlayan artış kasım ayında da beklentilerimiz doğrultusunda devam etmiştir. Üçüncü çeyrek başarısız darbe girişimi, turizm sektöründeki sorunlar ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonucunda yatırımların ve tüketimin ertelendiği bir dönem oldu. Dördüncü çeyrek ise ertelenen yatırımların ve harcamaların tekrar hayata geçtiği bir dönem oldu. Ekim ve kasım aylarına ilişkin sanayi üretim rakamları da bunu teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçtiğimiz yıl birçok yapısal reformu hayata geçirdik"



Türkiye'nin geçen yıl Avrupa ve dünya ticaretinden aldığı payın en yüksek seviyeye çıktığına dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"2017 yılında bu bölgelere yapacağımız ihracat artacaktır. Ayrıca, Rusya ve diğer komşularımızla yaşanan olumlu gelişmeler ile petrol üreten ülkelerin gelirini artıracak olması, gerek mal ihracatımıza, gerekse de hizmet ihracatımıza olumlu yansıyacak ve sanayi üretiminin artmasına katkıda bulunacaktır. İç talep koşullarında da kısmi bir iyileşme görüyoruz. Geçtiğimiz yıl birçok yapısal reformu hayata geçirdik, birçok önemli tedbir aldık. Bunların olumlu etkisini 2017'de görmeye başlayacağız. Özellikle yatırımların arttığı bir yıl yaşayacağız. Taşınırların teminat olarak gösterilebilmesi ve Kredi Garanti Fonu'nun KOBİ'lerin ve imalatçıların finansmanında daha fazla devreye girmesiyle işletmelerimiz finansmana daha rahat ulaşabilecektir. Ayrıca, güncellediğimiz teşvik sistemi yatırımcıya ciddi imkanlar sunacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye Varlık Fonu alanlarında yaptığımız düzenlemeler, tasarrufların artmasına ve artan tasarrufların verimli alanlara yönelmesine katkıda bulunacaktır."

Özlü, Türkiye'nin birçok iç ve dış şoka dayanıklı olduğunu ispatladığının altını çizerek, yapısal reformlara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi. TBMM'de kabul edilen Sınai Mülkiyet Yasası'nın da bunun en önemli örneği olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin güçlü yapısıyla üretmek ve ürettiğinden para kazanmak için çok ciddi bir potansiyel taşıdığını, bu nedenle de yatırım yapmak için doğru tercih olduğunu vurguladı.