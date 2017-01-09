Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu. "PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum" diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu ve NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.



İkili ilişkilerin ABD’nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD’nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir" dedi.

Türkiye’nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaşatabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.





'PKK'NIN KANDİL BENZERİ BİR ALAN TESİS ETMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ'

Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Irak’ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Irak ile iş birliğini her alanda genişletmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere yurda gelen bazı ülkelerin Türkiye büyükelçileri, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclisin hasar gören bölümlerini inceledi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan heyet, Meclisin, FETÖ'nün darbe girişiminde atılan bombalar sonucu hasar gören bölümlerini gezdi. Mevlüt Çavuşoğlu, bombalanan alana çiçek bıraktı. Meclis Başkanvekili Aydın da Çavuşoğlu'na, darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerindeki kırılan mermerlerden yaptırılan ve üzerinde İngilizce "Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi Hatırası" yazılı plaketi verdi.