Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nü fotoğraflayarak saldırı düzenleme hazırlığında olduğu tespit edilen 4 kişi Aralık 2016’da gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay süren takip sonrasında Kuzey Irak’ta bağlantıları olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Terörle Mücadele ekiplerince Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi ve bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi, Kocaeli Emniyeti’ne getirilmişti. Kocaeli Emniyeti’nde işlemleri tamamlanan 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi’ne çıkarıldı.

Kuzey Irak bölgesi ile bağlantılı 6 şüphelinin, 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde, Kocaeli’ne gelerek İl Emniyet Müdürlüğü’nün; eylem amaçlı, keşif ve fotoğraflama çalışmalarını yaparak PKK/KCK terör örgütüne verdikleri tespit edilmişti.