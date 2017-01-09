Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Oslo köyünde meydana geldi. Oyun oynayan çocukların bulduğu cismin patlaması sonucu Sıdıka Toprak (5) isimli çocuk hayatını kaybetti. Toprak’ın cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.