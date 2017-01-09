Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugünden itibaren anayasa değişikliğini tüm yönleriyle ele alacağız. Meclisimiz, bu değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek. Vatandaşımız bu değişikliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacak.

Millet, bu değişikliği inanıyoruz ki aynen olur verecek ve Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır.

Şunu büyük bir iftiharla söylüyorum ki Erzincan’da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak bu ülkenin yönetim kademesinde önemli bi sorumluluk almış olmam, ülkemizin cumhuriyetimizin bize bahşettiği en büyük imkan ve onurdur.

Meclis çatısı altında olan bütün siyasi partiler hep bu konuyu vaatlerimizin en başında yazdık.

367 icadı maalesef cumhurbaşkanı seçimini tıkadı. Çözüm işin sahibinde, millette... 2007 seçimlerinde MHP de Meclis'e de girdi ve sayın genel başkanı o tarihi kararı aldı ve devletin yüce faydası için gerekeni yaptı. O kriz aşılmış oldu. Bu krizin her seçimde yaşanması Türk siyasetine yakışan bir şey değildir.

İki kaptan gemiyi batırır. Vesayet odakları cesaret kazanıyor, sistem bir yerde gelip tıkanıyor.

Parlamento millet iradesiyle seçilmiş, Cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş. Bu ikili yapı sürdürülebilir değil.

Mesele çok açık; bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Mukayeseli hukuk esas alınarak başka ülkelerin sistemleri de incelendi.

Seçen aynı zamanda seçilecek ehliyete de sahiptir; gençlerimizden korkmayalım. Her seçime mecburiyetten gittik.

"Siyasetçi hata yapabilir ama vatandaşın hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne diyerek itaat edelim.

Vatandaşa itaat et rahat et. Meclis'in görevleri önceki anayasada da var, bunda da var. Sayın Parsak açıkladı değişen sadece gensoru ve sözlü soru var. Ama hükümet sistemi değişiyor. Bakanlar artık milletvekili değil. Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçiliyor. Meclis'e hesap verme yöntemleri devam ediyor. Ama sitemin gereği gensoruya ihtiyaç kalmıyor. Güvenoyu ihtiyaç kalmıyor. Çünkü güvenoyunu millet veriyor. Güvenoyu vermeyince hükümet olabilir misiniz? Milletin verdiği güven yetmiyor mu bir de vekillerden alacağız"

"BAŞBAKANLIK KALKIYOR" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz.

Ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun.