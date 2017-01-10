Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında 29 Kasım tarihinde irtibatın kesildiği açıklanan iki askerden birisi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi baba ocağına ulaştı.

Acı haberi, Kaşıkçı'nın ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten verdi. Evin önünde 112 acil servisi ambulansı hazır bekletildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.

DEAŞ tarafından kaçırılan askerin şehadet haberi, Ankara’daki evine ulaştı

DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın şehadet haberi, Ankara’da yaşayan öğretmen eşine ulaştı.

DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye’nin El Bab bölgesinde kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın şehadet haberi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan eşine ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evine giderek ailesine acı haberi iletti.

Şehit astsubay’ın El Bab’da ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin acılı eşi, taziye ziyaretine gelenleri kabul etti. Deniz adında 15 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit astsubay Kaşıkçı’nın Gaziantep’te olan naaşı, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale’ye gönderilecek.