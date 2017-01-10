Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Çavuşoğlu, ‘2023’e Doğru Millî Değerler ve Küresel Hedefler’ temalı 9’uncu Büyükelçiler Konferansı’nın açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti. İkili ilişkilerin ABD’nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir” diye konuştu. Türkiye’nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, “Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler oluşturabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında AB’den beklentileri de sıraladı. PKK ve FETÖ ile samimi mücadele, vize muafiyeti konusunda verilen sözlerin tutulması ve Türkiye’nin üyeliği önündeki yapay engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB’nin geçmişinde de olduğunu geleceğinde de olacağını söyledi.