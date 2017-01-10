Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, “6769 sayılı ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.
6768 sayılı kanunu onayladı
10.01.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nu onayladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan,
436606 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436606.aspx
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