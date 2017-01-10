Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgiler neticesinde Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaraya operasyon düzenlendi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 adet pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.
Siirt'te PKK'lılara ait malzemeler ele geçirildi
10.01.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada yapılan aramada silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler : siirt,pkk,haberler,
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