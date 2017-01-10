Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgiler neticesinde Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaraya operasyon düzenlendi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 adet pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.