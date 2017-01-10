Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de terör örgütlerinin arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı en önemli alanlardan olan Tunceli'de, güvenlik güçlerince geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı 105 terörist etkisiz hale getirildi.

BİR YILDA 330 OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçleri, geçen yıl, terör örgütü PKK, DHKP/C başta olmak üzere teröristlerce karayolları, köy yolları, jandarma karakolları yolları, askeri birliklerin geçiş güzergahlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların yanı sıra terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilerek halkın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kentte bir yılda 330 operasyon yaptı.

KIŞ ŞARTLARINA ALDIRMADILAR

İhbarların yanı sıra bölgede konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı, termal kamera ve anlık istihbaratlarda tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlarını yılın ilk gününden beri sürdüren güvenlik güçleri yıl boyunca süren operasyonlarını, özellikle kışın sıfırın altında 25-30 derecelik soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide sürdürdü.

'GİRİLEMEZ' DENİLEN NOKTALARDA TERÖRİST ARADILAR

Güvenlik güçleri, bu süreçteki tüm olumsuz hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali ve Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları, Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi ve eğitim yaptıkları pek çok noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

TERÖRİST HEDEFLERİ VURULDU

Kentte keşif ve gözetleme için görevlendirilen 3 İHA ve terör örgütlerinin geçiş güzergahlarında oluşturulan kalekol ve karakollara yerleştirilen termal kameralarla teröristleri tespit etmek için 24 saat gözetleme yapan güvenlik güçleri, alınan anlık istihbaratın Genelkurmay Başkanlığı ile paylaşılmasının ardından savaş uçakları ve kobra tipi taaruz helikopterleriyle terörist hedefleri vurdu.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI DA ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Aralarında İçişleri Bakanlığının "arananlar teröristler listesi"nin mavi kategorisinde yer alan 3, turuncu bölümünde bulunan 3, gri kısmında olan 5 teröristin de bulunduğu bu 105 teröristten 100'ü kırsal alanda, 5'i ise polisin sorumluluk alanında etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim eyaleti" olarak nitelendirdiği Tunceli'de örgütün iki numaralı ismi olan "Ozan" kod adlı Sedat İncesu, örgütün sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Ferhat Zagros" kod adlı Hüseyin Ertürk, sözde doğu cephesi kadın sorumlusu "Roza Dersim" kod adlı Dilek Günenç, sözde batı cephesi kadın sorumlusu "Roza Afrin" kod adlı Fidan Bilal ve aynı örgütün sözde Mazgirt ilçe gücü sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının "arananlar listesi"nde bulunan "Merdan" kod adlı Ercan Ateş öldürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C KENTTEN TEMİZLENDİ

Terör örgütü PKK'nın yanı sıra kentte diğer örgütlere yönelik de operasyonlarına hız kesmeden devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü DHKP/C'ye de büyük darbe vurdu.

Geçen yıl kırsalda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik zorlu kış aylarına rağmen yapılan operasyonlarda, terör örgütünün 16 üyesi etkisiz hale getirilerek kent bu örgütten temizlendi.