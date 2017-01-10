Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.