Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.
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