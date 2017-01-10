Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te teröristler Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. İçeri girmeye çalıştığı değerlendirilen bir terörist içeri giremeden polisin dikkati sayesinde öldürüldü.

POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne saat 15.15 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından olayın ayrıntıları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Bölgeden bildiren muhabirlere göre 2 terörist Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yöneldi. Burada polisin dikkati sayesinde teröristlerden biri vuruldu.

DİĞER TERÖRİSTLER KAÇTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise diğer terörist polislerle çatışarak kaçtı.