Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan kınama mesajı şöyle:“Mısır’ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz.”