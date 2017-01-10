15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden 2’si bugün bir kez daha hakim karcısına çıkarılmıştı. 2 darbeci subay hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. Darbeci 8 subaydan 2’sinin yarın, 4’ünün ise 13 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.
2 darbeci asker hakkındaki karar 23 Ocak’ta
10.01.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan ve bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarılan 8 darbeci askerden 2’si hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.
Etiketler : 15 Temmuz,
436824 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436824.aspx
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