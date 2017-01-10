Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden 2’si bugün bir kez daha hakim karcısına çıkarılmıştı. 2 darbeci subay hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. Darbeci 8 subaydan 2’sinin yarın, 4’ünün ise 13 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.