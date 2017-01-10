Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan A.S.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Kütahya'ya getirilen A.S., hastanede sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzun yıllar Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan A.S.'nin, FETÖ üyesi olmak, usulsüz tayin ve atama yapmak, ByLock programını kullanmakla suçlandığı belirtildi.
Kütahya'da eski polis müdürüne FETÖ gözaltısı
10.01.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da devam eden FETÖ soruşturmasında, açığa alınıp meslekten ihraç edilen A.S. gözaltına alındı.
Etiketler : Kütahya,fetö,eski polis müdür,
436825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436825.aspx
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