Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan A.S.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Kütahya'ya getirilen A.S., hastanede sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzun yıllar Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan A.S.'nin, FETÖ üyesi olmak, usulsüz tayin ve atama yapmak, ByLock programını kullanmakla suçlandığı belirtildi.