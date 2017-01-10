Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 valiyle telekonferans bağlantısı yaptı
Cumhurbaşkanı 81 ilin valisiyle telekonferans görüşmesi yaptı
10.01.2017 - 19:42 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,telekonferans,
436848 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436848.aspx
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