Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.
Kurtulmuş'tan Gaziantep'teki çatışmayla ilgili ilk açıklama
10.01.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : numan kurtulmuş,gaziantep,
436855 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436855.aspx
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