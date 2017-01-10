Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'ten son dakika haberi: Bugün Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen saldırının gerçekleştiği Gaziantep’te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30’da devriye görevini sürdüren ekip aracına yönelik gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi’nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi’nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.