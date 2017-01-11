Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, geçen yıl Avrupa’da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı numaraları ve PIN kodlarının çalınmasına yönelik zararlı yazılımlar veya çoğunlukla e-postalardaki linkler vasıtasıyla gerçekleştirilen ortalama saldırıları, online bankacılığa yönelik en yaygın saldırı çeşitleri oldu. Bankacılık sektörüne yönelik ilk zararlı mobil yazılım Tordow’un yeni sürümünün bu yıl dünya online bankacılık sistemlerini etkilemesi bekleniyor. 2017’de özellikle kurum e-posta dolandırıcılığının ve SWIFT saldırılarının artacağı tahmin ediliyor. Bu yöntemlerle siber korsanlar, kurumların özellikle finansal yazışmalarını takip edip kendilerine mal veya para yönlendirebiliyor. Raporda, özellikle son dönemde enerji dağıtım sistemlerine yönelik siber tehdide dikkat çekilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2016’nın son günlerinde, elektrik iletim hatlarına yurt dışı merkezli yoğun bir siber saldırı yapıldığına dair açıklamalarına yer verildi.