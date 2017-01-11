Siirt'te bir hücre evine düzenlenen operasyonda saldırı  hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte saldırı hazırlığında olan teröristlere  ilişkin istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, teröristlerin bulunduğu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Polisin "teslim olun" çağrısına teröristler silahla karşılık verince  çatışma çıktı. Çatışmada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelen 2 kadın  terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hücre evinde yapılan aramada birer kalaşnikof marka uzun namlulu silah  ve hücum yeleği, ikişer tabanca ve anti-tank roket mühimmatı, üç anti-personel  roket mühimmatı, 12 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi