Merkez Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde aralarında araç alım-satımı konusunda sorun bulunan iki grup bir büroda bulaşarak bunu çözmek istedi. Görüşmede tartışma çıkması ve tartışmanında silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 45 yaşındaki Faruk Mayda ile 28 yaşındaki Muhammed Akay hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da iki grup çatıştı, ölü ve yaralılar var
11.01.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır merkez Bağlar İlçesinde dün gece araç alım satımı yüzünden aralarında tartışma çıkan iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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