Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 38 polis gözaltına alındı. Siirt Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 6 Ocak’ta yürürlüğe girerek resmi gazetede yayınlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 31 şüpheli şahsa yönelik 7 Ocak’ta yapılan operasyonlarda; bir emniyet amiri, bir komiser, 4 komiser yardımcısı, bir baş polis memuru ve 24 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 9 Ocak’ta yapılan operasyonda, bir emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir komiser yardımcısı ve bir polis memurunun yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.
Siirt’te 38 polis gözaltına alındı
11.01.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 38 polis gözaltına alındı.
Etiketler : siirt,fetö,polis,gözaltı,
437034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437034.aspx
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