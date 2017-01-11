Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 38 polis gözaltına alındı. Siirt Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 6 Ocak’ta yürürlüğe girerek resmi gazetede yayınlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 31 şüpheli şahsa yönelik 7 Ocak’ta yapılan operasyonlarda; bir emniyet amiri, bir komiser, 4 komiser yardımcısı, bir baş polis memuru ve 24 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 9 Ocak’ta yapılan operasyonda, bir emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir komiser yardımcısı ve bir polis memurunun yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.