Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 ildeki 30 şüpheli hakkında yakalanma kararı çıkartılıp, eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyonda, aralarında sivil toplum kuruluşu ve dershane yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığının hatırlatıldığı açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’inin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi. Şüphelilerden 7’sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığının da bildirildiği açıklamada, aranan 8 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.