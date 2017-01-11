Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 84 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.



- Süreç

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı. Son kararla birlikte soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 315'e çıktı. Aralarında etkin pişmanlıktan faydalananların da bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 4 şüpheli askerin yurt dışında bulunduğu, 30 askerin de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandığı ve meslekten ihraç edildiği belirtilmişti. Soruşturma çerçevesinde, ''ByLock'' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve yakalanan diğer şüphelilerin ise muvazzaf olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.